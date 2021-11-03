مفوضية الانتخابات ترجح انجاز عمليات العد والفرز نهاية الاسبوع

المستقلة/-حددت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، موعد إنجاز عملية العد والفرز اليدوي لجميع المحطات المطعون فيها، فيما رجحت تقديم طعون جديدة.

وقال مدير الإعلام والاتصال الجماهيري في مفوضية الانتخابات حسن سلمان في تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الأربعاء، إن “هناك احتمالية بإنجاز عملية العد والفرز اليدوي لجميع المحطات المطعون فيها نهاية الأسبوع الحالي”، متوقعاً “تقديم طعون جديدة لعدد من المحطات، بشرط تقديم أدلة للمعترضين بحسب ما أشار إليه قرار مجلس المفوضين”.

وأضاف، أن “عملية العد والفرز اليدوي سواء امتدت للاسبوع المقبل فهي تعتبر نهاية فترة تقديم الطعون”، موضحاً، أن “هناك فترة لاحقة تتضمن النظر بتوصيات مجلس المفوضين من قبل الهيئة القضائية للانتخابات والتي تمتد الى 10 أيام”.

وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أمس الثلاثاء، أن أغلب الطعون بنتائج الانتخابات كانت بلا أدلة.

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