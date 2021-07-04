مفوضية الانتخابات تحرم نازحي جرف الصخر من التصويت لمرشحي مناطقهم

المستقلة/- كشف مصدر مطلع عن قيام مفوضية الانتخابات باتخاذ قرار من شأنه ضياع أصوات 6000 الاف ناخب من أهالي منطقة جرف الصخر.

وقال المصدر ان المفوضية قامت بتحويل بطاقات ستة الاف ناخب من نازحي جرف الصخر شمالي بابل الى محافظة السليمانية، وبهذا الشكل فأنها حرمتهم من حقهم بالتصويت لمرشحيهم في المنطقة التي ينتمون اليها كما ينص قانون الانتخابات، وتم احتسابهم ضمن ناخبي محافظة السليمانية.

وأشار الى ان النائب رعد الدهلكي سبق وأن خاطب مفوضية الانتخابات بهذا الشأن الا ان المفوضية تجاهلت الرد على مخاطبنه.

ورجح المصدر أن تكون وراء هذا الأمر ضغوط سياسية بالضد من مرشحين معيين ولصالح مرشحين آخرين.