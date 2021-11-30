مفوضية الانتخابات تحدد موعد إنهاء ملف الطعون وإعلان النتائج النهائية

المستقلة/- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الانتهاء من إجراءات تثبيت المتعاقدين على الملاك، فيما حددت موعد إنهاء ملف الطعون وإعلان النتائج النهائية.

وقال عضو الفريق الإعلامي في مفوضية الانتخابات عماد جميل محسن في تصريح للوكالة الرسمية تابعته المستقلة، اليوم الثلاثاء، إن “إجراءات تثبيت المتعاقدين على ملاك المفوضية انتهت، وما تبقى هو إصدار الأوامر الإدارية خلال اليومين القادمين من الذين أنهوا (5) سنوات حسب ما صدر من مجلس الوزراء”.

وأعرب جميل عن أمله بأن “تشمل الموازنة القادمة وجبة جديدة من المتعاقدين الذين لديهم خدمة ما يقارب (5) سنوات وتثبيتهم العام القادم”.

وبشأن الطعون، ذكر جميل أن “الهيئة القضائية سترد خلال الساعات القادمة نتائج الطعون وسينتهي ملف 1436 طعناً”، مشيراً الى أن “الهيئة القضائية قد أكملت ما عليها لهذه الطعون ،وربما سيكون إعلان النتائج نهاية الأسبوع الحالي”.

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