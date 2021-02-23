مفوضية الانتخابات : انتهينا من تسجيل 30 تحالفاً و249 حزباً سياسياً

المستقلة /- أعلنت مفوضية الانتخابات،الانتهاء من تسجيل 30 تحالفاً و249 حزباً سياسياً، لافتة إلى وجود أحزاب أخرى قد التأسيس تمهيداً لخوض الانتخابات المقبلة.

وقالــــت المتحدثــــة باســــم المفوضيــــة، جمانــــة الغــــلاي في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته المستقلة اليوم الثلاثاء، إن “عدد التحالفات السياســــية المســــجلة والمصــــادق عليهــــا من قبــــل مجلس المفوضــــين بلغت 30 تحالفــــاً، وثمانيــــة تحالفات مازالت قيد التســــجيل، وســــبعة تحالفات أخرى راجعت دائرة شــــؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية لغرض تسجيلها للمشــــاركة فــــي الانتخابــــات البرلمانية المقبلــــة، كما تم تســــجيل 59 مرشــــحاً فردياً من محافظــــات مختلفة، وتحالف واحد قدمه مرشح واحد فقط”.

وأضافت، أنه “تم تسجيل 249 حزبا سياسيا لغاية الآن، و58 حزبــــا آخر مازال قيد التأســــيس، و86 حزبا آخر راجع المفوضية لغرض تسجيلها”، وأفادت بأن “عدد المواطنين الذين حدثوا بياناتهم الانتخابية منذ انطلاقها ولغايــــة الآن بلغ 915 الفا و360 حالة تحديث، وكذلك 15 مليونا و459 الفــــا و9 حالات تحديث بايومتري، فضلا عن توزيع 13 مليونا و 227الفا و570 بطاقة بايومترية بــــين الناخبين”.

وأوضحــــت الغلاي، أنه “فــــي ما يتعلق بتســــجيل النازحــــين وتســــيير الفرق الجوالــــة لتحديث بياناتهم وتســــجيلهم بايومترياً بلغ 11 الفا و94 ناخبا نازحا، وفي ما يتعلق بعدد المراقبين المحليين ومنظمات المجتمع المدنــــي الذين راجعوا مراكز التســــجيل لغرض عن مراقبي المراقبــــة المحلية فبلغ 3351 مراقبــــا، فضلا ووكلاء الأحــــزاب السياســــية الذين بلــــغ عددهم 2643 مراقبا ووكيلا لحزب سياسي”.