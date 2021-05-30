مفوضية الانتخابات : الاعلان عن نتائج الانتخابات سيتم بعد يوم واحد من اجرائها

المستقلة /- اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان الاعلان عن نتائج الانتخابات سيتم بعد يوم واحد من اجرائها.

وذكرت في كلمتها الاسبوعية الصادرة اليوم ان المفوضية تستعد لإطلاق حملتها الإعلامية التثقيفية لتوزيع بطاقة الناخب الإلكترونية في شهر حزيران من العام الحالي لمدّة (ثلاثة أشهر)لجمهور الناخبين ممّن سجّلوا وحدّثوا بياناتهم الانتخابية بايومتريًا و بفئاتهم المختلفة سعيًا منها لضمان حقّهم الانتخابي .

واضافت : تضطلع المفوّضية بتهيئة الموارد البشرية التي ستعمل بصفة موظّفي اقتراع لمدّة يوم واحد، وهي بهذا الشأن عملت على استحداث رابط التقديم (http://37.98.225.237:9999/) المبيّن في موقعها الإلكتروني الرسمي، ومواقع التواصل الاجتماعي الرسمية الخاصة بالمفوّضية، إذ انطلقت عملية التقديم بدءًا من تاريخ 24/5/2021 و تستمر لغاية تاريخ 1/8/2021 على مدى ( 24) ساعة، إذ يكون التقديم عبر استمارة تفتح بعد موافقة المتقدّمين على الشروط وقواعد السلوك الخاصّة بعمل موظّفي الاقتراع، وقد تقرّر منح موظّفي الدولة ممّن سيعملون في مراكز الاقتراع كتاب شكر وتقدير من رئاسة مجلس الوزراء بعد تأييد المفوّضية بإتمامهم المهام الموكلة إليهم، ومنح المتقدّمين من طلبة الجامعات والمعاهد والخريجين مكافأة مالية ستحدّدها المفوّضية لاحقًا.

واوضحت : ان مجلس المفوّضين اتخذ قرارًا بمفاتحة الشركة المتعاقدة مع البنك المركزي العراقي التي تتولّى طباعة العملة العراقية، وشكّلت مفوّضية الانتخابات لجنة برئاسة رئيس الإدارة الانتخابية القاضي ( عبّاس فرحان حسن ) وعضوية معاون رئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الفنية وعدد من الموظّفين المختصّين؛ لغرض التفاوض مع شركة (كيزكة بلس ديفرنت) الألمانية التي وافق مجلس الوزراء على إجراءات التعاقد معها لطباعة أوراق الاقتراع والاستمارات الخاصّة بالانتخابات، وإلزامها بتوقيتات الجدول الزمني للعملية الانتخابية التي من المقرّر إجراؤها في العاشر من شهر تشرين الأوّل المقبل .

ووافق مجلس المفوّضين بالإجماع على إعلان النتائج الأوّلية لمحطّات الاقتراع (العامّ والخاصّ ) بعد الانتهاء من عملية الفرز والعدّ الإلكتروني واليدوي للمحطّات التي سيتمّ اختيارها من كلّ مركز اقتراع , وفي حال وجود اختلاف في نتائج الفرز والعدّ اليدوي عن النتائج الإلكترونية بنسبة 5% يصار إلى الفرز والعدّ اليدوي لجميع محطّات مركز الاقتراع في البناية ذاتها، وسيتمّ الإعلان الأوّلي لنتائج التصويت بعد الانتهاء من عملية الفرز والعدّ اليدوي خلال ( 24) ساعة من موعد انتهاء الاقتراع الخاصّ، وكذلك التصويت العامّ الذي ستُعلن نتائجه أيضًا خلال (24) ساعة من موعد انتهاء الاقتراع العامً .

وفي سياق التحضيرات النهائية لانتخابات 10 تشرين الأول المقبل، خاطبت مفوضية الانتخابات المؤسسات الأمنية من أجل استكمال الإجراءات المتعلقة بالتصويت الخاص وحجب أسماء الناخبين من منتسبي هذه المؤسسات من سجل الناخبين للتصويت العام، إضافة إلى إكمال الانتشار النهائي لاقتراع ناخبي التصويت الخاص وطباعة بطاقة الناخب لهم.

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