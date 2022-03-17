مفسرة أحلام تكشف عن رؤيتها “لشيرين عبد الوهاب” وتحذر من انتحارها

المستقلة /- زعمت سيدة تدعى ” أسماء بدوي ” وهي مفسرة أحلام عن رؤيتها للفنانة ” شيرين عبد الوهاب ” في المنام وأن الفنانة المصرية قد تقدم على إنهاء حياتها بالانتحار .

حيث أشارت هذه السيدة في منشور لها عبر حسابها على موقع فيس بوك إلى أنها رأت بالمنام قيام شيرين بالانتحار عن طريق تناول حبوب موجهة تحذيرا إلى المقربين منها بالانتباه عليها .

فكتبت مفسرة الأحلام في منشورها : ” أتمنى اللي قريب من الفنانة شيرين عبد الوهاب ينتبه عليها .. في رؤيا تحذر من خطر الانتحار باستخدام حبوب والله أعلم .. ارجو اللي يعرفها يكون إلى جانبها ويدعمها ” .

يذكر أنه منذ إعلان شيرين عبد الوهاب انفصالها عن زوجها الفنان ” حسام حبيب ” وكثرت التكهنات والحديث حول مرورها بأزمة نفسية حادة واكتئاب شديد .

ويأتي ذلك بداية من ظهورها حليقة الرأس في الظهور الأول لها عقب الانفصال إلى ظهورها الأخير وإطلالتها في حفلها بالكويت الذي أقيم منذ أيام ودخولها بنوبة بكاء على المسرح .

 

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