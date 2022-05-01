مفارز الدفاع المدني تنقذ اربعة مواطنين من حادث سير في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. اعلنت شرطة  كربلاء ، اليوم الاحد ، إن مفارز في مركز دفاع مدني الحر (11 كم غربي المدينة)  تمكنت من انقاذ أربعة مواطنين من داخل عجلة نوع ستاركس بعد اصطدامها بمركبة حمل كبيرة على طريق جمالية الحصوة .

وتمكنت المفارز من أخماد نيران الحريق الذي اندلع برأس العجلة الحمل.

وقال مصدر أمني في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “مفرزة الدفاع المدني  تمكنت من اخراج المصابين من داخل العجلة باستخدام أجهزه القطع والفصل ومعدات الإنقاذ الأخرى ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج “.

وأوضح إن ” سبب الحادث كانت السرعة الزائدة وعدم الانتباه ، إضافة إلى محدودية الرؤية بسبب العاصفة الترابية التي اجتاحت المحافظة “.

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