مفاجأة في وصية ” عبد الباسط عبدالصمد ” تشعل محركات البحث

تابع اخر الاخبار على قناة التيليجرام

المستقلة /- كشف اللواء طارق عبد الباسط ابن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، أن وصية والده قبل رحيله في مثل هذا اليوم عام 1988، تمثلت بنشر القرآن الكريم بصوته برواية ورش عن نافع.

وأوضح أن هذه النسخة التي طلب والده نشرها، كان الملك الراحل محمد الخامس ملك المغرب قد طلب تسجيلها عام 1986، أي قبل وفاة الشيخ بعامين.

وأضاف طارق عبد الباسط عبد الصمد فى تصريحات لموقع “اليوم السابع”، أنه بالفعل تمت مراجعة المصحف وإهداؤه للإذاعة المصرية تمهيدا لنشره للمرة الأولى خلال هذه الأيام.

وتمر اليوم الاثنين 30 نوفمبر الذكرى الـ32 لرحيل الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، أحد أبرز عمالقة تلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم، والذي اشتهر بلقب “صاحب (الحنجرة الذهبية) و(صوت السماء) و(صوت مكة)”.

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

كل ما تريد معرفته عن أسباب وعلاج ألم الظهر والرقبة

اخر الاخبار

شاهد : استشهاد شاب مقدسي برصاص الاحتلال

اخبار العراق

بالأسعار والمواصفات .. السيارة شيري تيجو 2021 في السوق العراقي

اخر الاخبار

تركيا تفرض حظر تجوال شامل للحد من تفشي كورونا

اخر الاخبار

رسالة صوتية أخيرة لـ مارادونا قبل الوفاة تثير الضجة .. التفاصيل

اخبار العراق

وزارة الاسكان تعلن موعد إنطلاق مشروع الجبابة الالكترونية

اخبار العراق

خلية الأزمة تهدد بأغلاق المدارس الحكومية والاهلية غير الملتزمة بالاجراءات الصحية