مفاجأة غير متوقعة تقرير لـ CIA يكشف أصل ومنشأ كورونا

المستقلة /- كشف تقرير استخباراتي لـ CIA عمّا اعتبره بعض المراقبون مفاجأة حول منشأ فيروس كورونا.

وفي التفاصيل أفاد رؤساء الاستخبارات الأمريكية، بأن أجهزتهم لم تستبعد بعد فرضية وقوع حادث في مختبر لتفسير ظهور وباء كوفيد-19 في ووهان الصينية.

وقالت أفريل هينز مديرة المخابرات الوطنية أمام مجلس الشيوخ “أوساط الاستخبارات لا تعرف من أين أتى الفيروس في الأساس ومتى وكيف”.

وذكرت “فرضيتين” تفسران منشأ فيروس كورونا، الأولى تستند إلى تواصل الإنسان مع حيوانات مصابة أو حادث في مختبر.

وأضافت “نستمر في العمل على هذه المسألة ونجمع معلومات ونبذل قصارى جهدنا لتوفير أكبر قدر ممكن من التفسيرات الموثوقة” بشأن مصدر الجائحة.

وأكد مدير الوكالة المركزية للاستخبارات الأمريكية وليام بيرنز “نبذل قصارى جهدنا ونستخدم كل الموارد المتاحة لجلاء الضوء عما حصل”.

وأضاف “لكن من الواضح لنا ولخبرائنا أن الصينيين لم يتوخوا الصراحة والشفافية الكاملتين في تعاونهم” مع منظمة الصحة العالمية حول منشأ الفيروس.

وتتعاون أجهزة الاستخبارات مع وكالات حكومية أخرى وجامعات في محاولة لمعرفة مصدر الفيروس المحدد على ما قال الجنرال بول ناكاسون مدير جهاز الاستخبارات العسكرية.

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