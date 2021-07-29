مفاجأة صادمة من الصحة العالمية بشأن الجرعة الثالثة

المستقلة /- كشفت منظمة الصحة العالمية، عن انها لا تنصح بتلقي الأشخاص لجرعة ثالثة (معززة) من اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت المنظمة ان السبب في ذلك يعود الى قلة الدراسات التي أجريت حول فعالية هذا الإجراء.

مديرة قسم التحصين في المنظمة كيت أوبرايان، قالت انه لا يوجد معلومات كافية حول وجوب التطعيم بجرعة ثالثة مع انتشار المتحور دلتا، لافتة الى أن هناك دراسات مكثفة تجري في الوقت الراهن حول استخدام الجرعات المعززة

وقالت: “نعرف أن بعض الدول بدأت أن تنصح تلقي الجرعات المعززة، ندعوها جميعا إلى الاعتماد على البيانات”.

وازدادت المناقشات حول مدى ضرورة تلقي الجرعات المعززة من اللقاحات ضد فيروس كورونا في ظل انتشار سلالات جديدة خاصة نسخة “دلتا” المكتشفة لأول مرة في الهند والتي تعتبر أكثر عدوى مرتين وأكثر خطورة مقارنة مع سابقاتها