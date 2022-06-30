مفاجأة صادمة.. الخليفي وراء انسحاب روما من مواجهة برشلونة في كأس خوان جامبر

المستقلة/- ظهرت حقيقة صادمة خلف انسحاب روما الإيطالي من مباراة كأس خوان جامبر أمام برشلونة في الكامب نو.

وتراجع نادي روما عن مواجهة برشلونة في بطولة كأس خوان جامبر، التي يستضيفها الأخير على ملعبه، قبل بداية الموسم الجديد.

وكان برشلونة أعلن قبل أسبوعين إقامة كأس خوان جامبر بين فريقي الرجال والسيدات في الناديين هذا العام يوم 6 أغسطس/آب المقبل، قبل أيام من بداية الموسم الجديد (2022-2023).

وأعلن برشلونة في بيان رسمي (الإثنين) قيام روما، الذي يدربه البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، بفسخ العقد المبرم بين الطرفين من جانب واحد، دون إبداء أي أسباب.

صحيفة ماركا الإسبانية كشفت أن ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان تسبب في انسحاب روما من المباراة.

وأكدت الصحيفة أن روما تعرض لضغوط كبيرة من ناصر الخليفي ورابطة الأندية الأوروبية للانسحاب من المباراة.

وجاء ضغط الخليفي ورابطة الأندية الأوروبية بسبب دعم برشلونة لفكرة دوري السوبر أو السوبرليج مع أندية ريال مدريد ويوفنتوس.

ويدرس الفريق القانوني لنادي برشلونة الإجراءات المناسبة لمطالبة النادي الإيطالي بتعويضات عن الأضرار التي قد يسببها هذا القرار غير المتوقع، وغير المبرر للبارسا ومشجعيه.

جدير بالذكر أن روما سبق له المشاركة في كأس خوان جامبر عام 2015، وخسر حينها بثلاثية دون رد.