مفاجأة صادمة .. إيلون ماسك سيكون مجبرا على شراء شركة تويتر

المستقلة / قد تُجبر محكمة ولاية ديلاوير الأمريكية، رجل الأعمال إيلون ماسك، على استكمال استحواذه على الشركة المالكة لموقع “تويتر” والتي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار، وذلك على الرغم من إعلانه إيقاف الصفقة بشكل رسمي يوم الجمعة الماضي، وفقا لخبراء قانونيين.

وذكرت وكالة “بلومبرج” الاخبارية، أن شركة تويتر قد جمعت فريقا قانونيا قويا لمقاضاة “إيلون ماسك”، وعلى ما يبدو أن رجل الأعمال والملياردير الأمريكي سيواجه معركة قانونية شاقة خلال الفترة المقبلة، بعد أن أقامت شركة التواصل الاجتماعي دعوى قضائية أمام محكمة ديلاوير العليا أمس الثلاثاء، لإلزامه بتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاقية الخاصة بالصفقة المتفق عليها بين الطرفين في شهر أبريل الماضي.

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أول تحرك من تويتر ضد إيلون ماسك بعد انسحابه من صفقة شراء المنصة

إيلون ماسك قد يضطر إلى استكمال استحواذ على تويتر بقيمة 44 مليار دولار

وتعد محكمة ديلاوير، هي المحكمة المختصة التي لها السلطة القضائية لنظر الدعوى الخاصة بالصفقة، ومن المرجح أن تصدر المحكمة حكما قضائيا سيجبر “إيلون ماسك” بتنفيذ التزاماته بموجب الاتفاقية، حسبما ذكر بعض الخبراء قانونيين.

وبموجب شروط الاتفاقية، يمكن لـ تويتر أن تطالب المحكمة العليا، بتنفيذ شرط يسمى “الأداء المحدد”، والذي يلزم “إيلون ماسك” على إتمام الصفقة وشراء الشركة مقابل 54.20 دولارًا للسهم الذي وافق عليه في أبريل الماضي في حال استيفاء جميع الشروط المتفق عليها.

وبدلا من ذلك، يمكن للشركة أيضا طلب رسوم فسخ العقد تقدر بـ مليار دولار من “ماسك” كتعويض لانسحابه من الصفقة بما يخالف شروط الاتفاقية.

وفي الوقت نفسه، سيجبر شرط “الأداء المحدد”، إيلون ماسك والشركات التابعة له “سبيس أكس” و “تسلا” على إغلاق الصفقة بالسعر الأصلي المتفق عليه في شهر أبريل، على الرغم من انخفاض القيمة السوقية للسهم مؤخرا.

وقال الخبير القانوني “بريان كوين”، إن حجج إيلون ماسك ستفشل على الأرجح في المحكمة، حيث أعلن عن 3 أعذار كحجج عامة تعلل أنسحابه من الصفقة بعد شهرين من توقيع الاتفاقية وهي:

– أن شركة تويتر انتهكت الاتفاقية بفشلها في تقديم معلومات كافية عن حسابات البريد العشوائي.

– أن تويتر قد أساءت تمثيل عدد حسابات البريد العشوائي في إفصاحاتها للرقابة المالية الأمريكية.

– أن الشركة قد خرقت الاتفاقية بعدم التشاور مع ماسك عند طرد كبار الموظفين مؤخرا.

يذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا “إيلون ماسك ” أخبر تويتر يوم الجمعة الماضي، أنه قرر إنهاء الصفقة، مشيرا إلى مخاوف بشأن عدد حسابات البريد العشوائي على منصة التواصل الاجتماعي.

ورد رئيس مجلس إدارة تويتر، بريت تايلور، بتغريدة عقب إعلان “إيلون ماسك” الانسحاب من الصفقة، قال فيها إن الشركة تعتزم “متابعة الإجراءات القانونية لفرض اتفاقية الاندماج”.

تغريدة رئيس مجلس إدارة تويتر بريت تايلور