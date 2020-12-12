مغني راب شهير مهدد بالسجن 10 أعوام بتهمة حيازة سلاح ناري

المستقلة/ منى شعلان/ قال ممثلو ادعاء، إن مغني الراب الأمريكي “ليل وين” أقرّ أمام محكمة اتحادية أمس الجمعة، بالذنب في تهمة حيازة سلاح ناري، بما يخالف القانون، مضيفين أنه يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وفقا لوكالة “رويترز”.

كانت السلطات قد عثرت‭‭ ‬‬في ديسمبر الماضي على مسدس مطلي بالذهب في أمتعة وين -38 عامًا- على متن طائرة خاصة هبطت في مطار بالقرب من ميامي.

وأدين “وين”،من قبل بارتكاب جريمة جنائية، مما قضى بمنعه من حيازة السلاح أو الذخيرة ، وقال مدعون من مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة جنوب فلوريدا، في بيان مكتوب، إن الشرطة تلقت بلاغًا من مصدر مجهول بأن وين كان يحمل السلاح الناري ، ومن المقرر الحكم على وين، واسمه الحقيقي دوين مايكل كارتر، يوم 28 يناير المقبل.

يشار إلى أن صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، كانت قد ذكرت فى تقرير لها أن ضباطا من مقاطعة ميامى حصلوا على معلومات تفيد بأنه سيتم نقل مخدرات وأسلحة على متن الطائرة فنبّهوا السلطات الفيدرالية حتى يتمكنوا من الحصول على مذكرة التفتيش.

وكان مغني الراب “ليل وين” استقل طائرته من طراز G-V متجها من كاليفورنيا إلى ميامي وعلى متنها 14 شخصا، وهذه ليست المرة الأولى التي يواجه فيها “وين” تهمة حيازة الأسلحة ففي عام 2009، أقر بأنه مذنب بسبب حيازته سلاح من عيار 40 في مانهاتن وقضى عاما كاملا في السجن.