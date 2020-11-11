مع دخول البرد.. قائمة بأفضل المشروبات الساخنة

المستقلة /- مع انخفاض درجات الحرارة ودخول الأجواء الباردة، تصبح المشروبات الساخنة خيارا ملحا، وذلك لمواجهة البرد بتدفئة الجسم، ووقايته من الأمراض المرتبطة بهذا الطقس.

صحيفة “النهار” اللبنانية نقلت عن اختصاصية التغذية منى ناصر قائمة بأهم المشروبات الساخنة المناسبة لهذه الأجواء، وفوائد كل منها.

وجاءت قائمة المشروبات كالآتي:

أولا- الزهورات: وهو عبارة عن كوكتيل من المشروبات العشبية كالنعناع وأكليل الجبل وغيرها، هي غنية بمضادات الأكسدة، وتساعد على خفض ضغط الدم والتخلص من الالتهابات والشعور بالغثيان.

ثانيا- الشاي: المشروب الأول في العالم، وأكثر الخيارات التي يلجأ إليها الأشخاص في الجو البارد.

وهناك أنواع شهيرة من الشاي ويتميز كل نوع منها بخصائص صحية أهمّها:

الشاي الأخضر: يساعد في التخلص من الوزن، ويخفف من إمكانية الإصابة بأمراض القلب والشرايين لاحتوائه على مواد مضادة الأكسدة.

الشاي الأبيض: ويحمي من الأمراض المزمنة مثل السكري، والقلب وبعض أنواع السرطان.

الشاي الأسود: ويعمل على تقوية المناعة، ويقلل نسبة الالتهابات ونسبة الكولسترول في الدم.

الشاي الأحمر: ويساهم في تقليل خطر الاصابة بجلطة قلبية، ويساعد كذلك في خسارة الوزن.

ثالثًا- الكاكاو: وهو من المشروبات المفضلة عند الأطفال والكبار.

وينصح بالكاكاو السادة غير المحلى، مع إضافة الحليب الساخن إليه، والاستمتاع به في الطقس البارد.

ومع هذه المشروبات الساخنة، نصحت خبيرة التغذية بإضافة ملعقة من العسل الطبيعي كبديل عن السكر.