مع ارتفاع عائدات الخزانة الأميركية والدولار الذهب ينخفض

المستقلة /…. انخفض الذهب مع ارتفاع عائدات الخزانة الأميركية والدولار مما أضعف جاذبية المعدن الأصفر.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1712.82 دولارللأونصة بحلول الساعة 05:25 بتوقيت غرينتش، بعدما ارتفع أكثر من 2% يوم الثلاثاء نتيجة هبوط عائدات السندات والدولار من أعلى مستوياتهما في شهور.

ونزل الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.4% إلى1710.70 دولار.

هذا وتعافت عائدات السندات الأمريكية اليوم الأربعاء، مما قلص إغراء حيازة الذهب كما انتعش الدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.6% الي 25.75 دولار للأونصة، في حين ارتفع البلاديوم 0.4% إلى 2305.16 دولار، بينما تراجع البلاتين 1% إلى 1157.29 دولار.( النهاية)

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