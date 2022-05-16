معهد الفنون يقدم عرضا مسرحيا في مواجهة المخدرات

المستقلة/- ضمن الفعاليات الفنية لمواجهة ترويج المخدرات يقيم معهد الفنون الجميلة يوم الجمعة المقبل وقفة إنسانية ضد ترويج المخدرات والحد منها والمحافظة على الشباب.

وقال رئيس قسم المسرح د.كريم خنجر لـ(المستقلة) أن الوقفة تتضمن عرض مسرحيا من عروض “مسرح الشارع” يقدمه طلبة معهد الفنون الجميلة- الكرخ الأولى مسائي يحمل عنوان “كوكايين”.

وأشار الى أن اشعار صرخة الترويج ضد المخدرات من تأليف عمر مصلح ، وياسر التميمي، ويشارك فيها العازف أحمد البغدادي، والفنيين علي عوني، صهيب البغدادي، علي حناوي، كميل الشرع إضافة الى الممثلين رعد محل، مصطفى صلاح، محمد عبدالمنعم، صالح الحسن، عبود السيد، غفران فارس، نورا عصام، فاروق زاهر، ورقاء هاشم، محمد رزاق، سونه الجنابي، حسام معتوك، علي ثامر، حسن رنين البياتي، يوسف عبدالجبار، وآمنة حسام نايف.

علما أن العرض سيقام يوم الجمعة المقبل في شارع المتنبي، الساعة العاشرة صباحا .. والدعوة عامة.