معهد : العراق جاء بالمرتبة الخامسة كـ”أكبر” مستورد للبن التركي

المستقلة /- أعلنت تركيا ان العراق جاء بالمرتبة الخامسة كـ”أكبر” مستورد للبن التركي، مبينة أن صادراتها من البن بلغت أكثر من 65 مليون دولار خلال السنوات الخمسة الماضي.

وقال معهد الإحصاء التركي في بيان تلقت المستقلة؛ ان “الصادرات التركية من البن بلغت 65.5 مليون دولار خلال السنوات الخمسة الماضية، مبينا أن “هذه الصادرات ارتفعت الى الضعف خلال عام 2021 مقارنة بعام 2016”.

واضافت ان “صادرات تركيا خلال العشرة الاولى من العام الحالي 2021 بلغت 18.7 مليون دولار، في حين بلغت هذه الصادرات في عام 2020 قيمة 20.2 مليون دولار”.

واشارت الى ان “تركيا تصدر البن الى 140 دولة، حيث كانت الوجهات الرئيسية لصادرات تركيا من القهوة هي السعودية وجمهورية شمال قبرص وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية والعراق خلال الفترة من عام 2016 الى 2019″، مشيرا الى ان روسيا حلت محل الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2020”.