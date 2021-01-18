معهد التطوير القضائي ينظم حلقة نقاشية عن جرائم غسل الاموال

موسوعة اخبار العراق - تابع اخر الاخبار

المستقلة.. نظم معهد التطوير القضائي، اليوم الاثنين، حلقة نقاشية حملت عنوان (جرائم غسل الاموال وتأثيرها على الاقتصاد الوطني) حاضر فيها قاضي اول محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية السيد اياد محسن ضمد، حضرها عدد من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين واساتذة جامعيون واعلاميون وصحفيون.

واستعرضت الحلقة النقاشية اربعة محاور تضمنت “دور القضاء في تنفيذ التزامات العراق الدولية ،والتحدث عن تشكيل محكمة تحقيق غسل الاموال واجراءاتها في نظر القضايا ونماذج من الاحكام الصادرة”.

كما تضمنت المحاور” موضوع التعاطي الإعلامي مع قضايا غسل الاموال واثر ذلك على اجراءات التحقيق والمحاكمة، أما دور القضاء في مكافحة جريمة غسل الاموال واخراج العراق من لائحة الدول عالية المخاطر فكان هو المحور الرابع فيها”.

من جانبه عرض قاضي محكمة تحقيق الرصافة احصائية لعمل المحكمة من عام 2017 لغاية 2020 والتي بلغت 604 قضية محالة لمحكمتي الجنح والجنايات.

كما كشف عن مجموع مبالغ الغرامات المالية المفروضة على المصارف والمؤسسات المالية الاخرى من عام 2015 لغاية 2020 والذي بلغ مقداره 535 مليار دينار عراقي المتعلقة بمخالفات المصارف، فضلا عن عرضه لقيمة الاموال المصادرة والمحتجزة نتيجة الاجراءات القانونية في قضايا غسل الاموال من قبل المحاكم والتي بلغت اربعة مليارات وتسعمئة وسبعة وثمانين مليون وثمانمئة واثني عشر الف ومئتي واثنين واربعين دينار عراقي”.

وأكدت الحلقة النقاشية ضرورة “دعم الإعلام في نشر دور مجلس القضاء الأعلى بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوضيح دوره في استرداد الأموال العراقية المهربة إلى الخارج”.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

فيديو.. سعد لمجرد يعلن عن تحضيره عدة مفاجآت لجمهوره

اخبار العراق

نائب: رصدنا هدرا مالي بعقود الكهرباء بقيمة 60 مليار دولار

اخبار العراق

شرطة ميسان  تكشف عن نشاطها السنوي 

اخر الاخبار

صندوق النقد الدولي: إعفاء واسع لديون السودان

اخبار العراق

اليعقوبي يحذّر من فتنة تزوير الانتخابات أو توظيف السلاح والمال السياسي فيها

اخر الاخبار

في إحتفالية بهيجة .. وزارة الثقافة تكرم الشاعرة هند أحمد بدرع الإبداع

رياضية

أسطورة ليفربول يشن هجوما قويا على محمد صلاح

رياضية

أسطورة ليفربول يشن هجوما قويا على محمد صلاح

اخر الاخبار

25 يناير..انطلاق مؤتمر دافوس بمشاركة 1500 من قادة الاقتصاد

اخبار العراق

تعرف على جدول الجولة 15 من الدوري العراقي

رياضية

كيف تأثرت انتقالات اللاعبين بفيروس كورونا؟

اخر الاخبار

“هذا هو حبيبي”.. شهيرة تروى موقف بينها وبين محمود ياسين

اخر الاخبار

العراق يتأثر بمنخفض جوي قادم من سيبيريا

اخر الاخبار

اخر تطورات قضية مقتل الفلسطينية إسراء غريب

اخر الاخبار

ضجة كبيرة بعد اعلان الافتاء المصرية دراسة “زواج التجربة”

رياضية

شكوك حول مشاركة ثنائي ريال مدريد في المباراة المقبلة

رياضية

باريس سان جيرمان يؤكد اهتمامه بضم ميسي