معهد التطوير القضائي يستضيف ندوة نقاشية عن مشاهدة المحضون

المستقلة.. نظم معهد التطوير القضائي في مجلس القضاء الأعلى ندوة لمناقشة موضوع مشاهدة المحضون من قبل والديه.

وحضر الندوة القضاة أعضاء هيئة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية في محكمة التمييز الاتحادية وعدد من أعضاء اللجنة التنسيقية للحملة الوطنية لتعديل المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية.

وناقش الحضور توجه مجلس القضاء الأعلى في جلسته الأخيرة بشأن دراسة إمكانية التوسع في موضوع مشاهدة المحضون من قبل والديه خلال أيام العطل الرسمية مع زيادة أيام المشاهدة بما يتناسب مع مصلحة المحضون وظروف الوالدين ، وكذلك جهود مجلس القضاء في توفير أماكن مناسبة لمشاهدة المحضون.