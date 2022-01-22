“معليش” ميريام فارس تتخطى ٢ مليون مشاهدة في يوم واحد

المستقلة/- تخطت أغنية “معليش” الجديدة لملكة المسرح ميريام فارس ٢مليون مشاهدة  عبر قناتها الرسمية على يوتيوب

انطلاقًا من رسالة ميريام الفنية وهي مزج الحضارات وتعريف الثقافات على بعضها وتقديمها للجيل الجديد بصورة مختلفة. وقع اختيارها هذه المرة على الحضارة الأمازيغية التي دمجتها باللهجة المغربية لتقدّم أغنية “معليش” التي حملت في نمطها الموسيقي جميع الآلات الموسيقية الأمازيغية التقليدية وغنّتها باللهجة المغربية لتخاطب جميع الدول العربية.

أغنية “معليش” من كلمات وألحان يوسف العماني، توزيع  حميد داوسي، ميكس طايف عادل، ماستيريغ Abbey Road Studios في لندن.

صوّرت أغنية “معليش” على طريقة الفيديو كليب في ألمانيا وتحديداً برلين ، من إخراج شريف ترحيني. تميّزت أجواء الكليب بلوكات متعددة، أهمّها اللوك الأمازيغي، وقد استوحت ميريام الخطوات الراقصة من الفولكلور الأمازيغي لأداء الرقصة التقليدية المخصصة للأغنية التي صمّمتها بنفسها بمشاركة راقصين وراقصات من مختلف الدول الأجنبية.

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