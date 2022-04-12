معلومات عن سمارة زوجة أبو جبل بعد إعلان انفصالهما

المستقلة /- لا تزال تتصدر سمارة يحيى زوجة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني، تريند محرك البحث «جوجل»، وذلك بعدما أعلنت أمس، عن سيرها في إجرءات الطلاق عن الأخير، وذلك عبر منشور دونته، على خاصية القصص القصيرة المصورة «استوري»، بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

نص رسالة سمارة يحيى زوجة أبو جبل

وكانت الأميرة سمارة يحيى قد خرجت عن صمتها للرد على العديد من الأخبار الزائفة التي يتم تداولها عن حقيقة علاقتها بحارس مرمى الزمالك، موضحة أنها ترى محاولات تدخل الكثيرين في حياتها الشخصية، كما أن الأمر وصل إلى عائلتها وبعض من الأشخاص المقربين لها، حيث دونت قائلة: «حسبي الله ونعم الوكيل في الذي قال فيا ما ليس فيا ونسب إلي ما لم أفعل.. تكلمت من قبل وقلت كي يجي الوقت المناسب نخرج ونعلن بصح راني نشوف ناس راحو بعيد بزاف بتدخل في حياتي الشخصية ووصلوا لعائلتي ووصلوا يراسلوا ناس نعرفهم حتى يعرفوا حياتي».

واختتمت الجزائرية سمارة يحيى، حديثها موضحة أنها تسير في إجراءات الطلاق الرسمي عن اللاعب المصري، ولا تربطها أي علاقة به خلال الفترة الحالية، معقبة: «إحنا مش أول ولا آخر ناس، وأي حد معرض لنفس الموقف، وفضلا وليس أمرا، أغلقوا هذا الموضوع حفاظا على مشاعري ومشاعر عائلتي لو بتحبوني».

معلومات عن سمارة يحيى

– اسمها كاملًا الأميرة سمارة يحيى، موطنها الأصلي من ولاية بومرداس بالجزائر.

– تبلغ سمارة من العمر 29 عامًا.

– فازت بلقب ملكة جمال العرب في المسابقة التي أقيمت في مصر عام 2019.

– دخلت إلى عالم الموضة عن طريق الصدفة، حيث شجعتها شقيقتها على ذلك.

– درست التجارة والتسويق وحصلت على شهادة البكالوريوس.