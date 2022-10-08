معلومات عن انفجار “جسر القرم” .. وعبارات لوصل الجزيرة بروسيا

معلومات عن انفجار “جسر القرم” .. وعبارات لوصل الجزيرة بروسيا

المستقلة/- كشفت مصادر عن تفاصيل جديدة بشأن حادثة الجسر، السبت، وأدت إلى انفجار جسر كيرتش الرابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

وقالت المصادر إن الشاحنة التي يفترض أنها كانت تحوي على متفجرات، جرى فحصها من قبل شرطة المرور الروسية، قبل دخول الجسر وتم السماح لها بالمرور.

هذه المعلومات قد تكشف “تقصير” السلطات الروسية في التعامل مع الخطر الكبير الذي أدى لمقتل 3 أشخاص وتحطيم جزء من الجسر المؤدي لشبه جزيرة القرم.

وأعلنت لجنة تحقيق روسية العثور على 3 قتلى، حتى الآن، نتيجة انفجار شاحنة على جسر يربط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

وقالت اللجنة في بيان: “يُعتقد أنهم ركاب سيارة كانت بالقرب من الشاحنة التي انفجرت. وجرى بالفعل انتشال جثتي ضحيتين، رجل وامرأة، من المياه ويتم التحقق من هويتهما”.

وأضافت أن المحققين توصلوا لتفاصيل عن الشاحنة المسجلة في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا وصاحبها الذي يجري حاليا تحديد محل إقامته.

من جهتها، أعلنت سلطات القرم أن ترميم الجسر سيبدأ السبت مباشرة بعد انتهاء عمل لجنة التحقيق.

كما وقع رئيس الحكومة ميشوستين مرسوما بإنشاء لجنة طوارئ لمتابعة حيثيات ما جرى مع جسر القرم.

ويذكر أن “إمدادات الوقود في شبه جزيرة القرم تكفيها عدة أشهر وفق السلطات”.

وسيتم إطلاق عبارات (4-5 عبارات) للركاب بسعة تصل إلى 100 شخص بين شبه جزيرة القرم ومنطقة كوبان جنوبي روسيا منذ السبت.

كذلك، سيتم إيقاف حركة المرور لبضعة أسابيع على الأقل لدواعي الإصلاح ومنع مزيد من التخريب.

أضرار السكك الحديد ليست بالكبيرة حيث من الممكن أن تعود الحركة في غضون أيام.

أفادت الخدمة الصحفية لسكة حديد القرم أنه في الساعة 06:05 تم تفجير شاحنة على جسر “كيرتش”، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد من صهاريج الوقود في قطار كان يسير عبر الجسر.

واشتعلت النيران في خزان وقود في قطار شحن من جراء انفجار شاحنة على الجسر أدى إلى اندلاع الحريق، وفقا للمركز الإعلامي للجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب.