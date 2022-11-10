معلم في مدرسة بالنجف الأشرف يبتكر جرساً إليكترونياً يعمل ذاتياً

المستقلة/-سجاد شنكالي/.. استطاع معلم في مدرسة عمار بن ياسر الابتدائية للبنين في محافظة النجف ابتكار جهاز إليكتروني وهو عبارة عن جرس كهربائي يعمل بالتوقيت الذاتي لتنبيه الأساتذة والتلاميذ إلى وقت بداية ونهاية كل حصة دراسية.

وقال المعلم مرتضى الحدراوي “أن الجهاز قابل للبرمجة الذاتية حيثُ قمت بتزويده بعدد الحصص في اليوم الدراسي ومقدار وقت كل حصة من الحصص الدراسية للمدرسة، ليقوم الجهاز بإطلاق جرس المدرسة مع بداية ونهاية الحصص الدراسية”.

واوضح أنه استطاع التخلص من انقطاع التيار الكهربائي بإضافة جهاز UPS على نفقته الخاصة.

فيما بيّن مدير المدرسة ليث الياسري أن إدارة المدرسة رحبت بفكرة المشروع وسمحت للمعلم بتطبيقها حيثُ حققت الفكرة نجاحاً ملحوظاً ورفعت عن كاهل الإدارة والكادر ضرورة مراقبة الوقت عند كل حصة دراسية.

من جهته ثمن المدير العام لتربية النجف الأشرف مردان البديري جهود معلم وإدارة المدرسة، مبيناً أن تربية النجف الاشرف تدعم الأفكار الإبداعية الخلاقة التي تسهم في تطوير الواقع التربوي.

واشار البديري الى أن المديرية ستدرس إمكانية الاستفادة من الفكرة لتطبيقها في مدارس المحافظة.