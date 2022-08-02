معظم عملاء السيارات الكهربائية اشتروها لأجل التقنية، وليس لأجل البيئة

المستقلة / كشفت دراسة جديدة أجرتها شركة بوليستر أن 55% من عملاء السيارات الكهربائية كانت أولويتهم هي التقنية.

ذكر هؤلاء المشترون أن تقنيات الاتصال السلس وأنظمة المعلومات والترفيه كانت أكثر أهمية في قرار شرائهم سيارة كهربائية من المحركات الكهربائية وخفض الانبعاثات.

قال جريجور هيمبرو رئيس بوليستار أمريكا الشمالية “تم استبدال فكرة الرفاهية التي كانت تعرف من خلال ما هو تحت الغطاء في العصر الكهربائي إلى إعطاء الأولوية للاتصال السلس والاندماج في النظم البيئية الرقمية الحالية وتصميم واجهة مستخدم جيدة، يتحول الناس إلى السيارات الكهربائية لأكثر من مجرد أسباب بيئية” وأضاف “مع تركيز بوليستار على التكنولوجيا داخل السيارة يعني أنه يمكنهم الحصول على كل ما يريدونه في حزمة صديقة للبيئة”.

قالت بوليستار أنها كلفت شركة خارجية بإجراء هذا البحث، والتي استطلعت أكثر من 5,000 سائق للسيارات الكهربائية وسيارات الوقود في جميع أنحاء الولايات المتحدة.