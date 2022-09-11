معرض نداء الاقصى في كربلاء.. يعرض صورا لوحشية الكيان الصهيوني

المستقلة / علي النصر الله / .. شهدت محافظة كربلاء ،  اليوم الاحد ، نصب موكب حسيني  من دولة فلسطين للمشاركة في أحياء مراسيم زيارة أربعينية الامام الحسين عليه السلام .

وافتتح في الموكب معرض نداء الأقصى الذي عرض فيه صور بينت وحشية الكيان الصهيوني المغتصب وتعامله الغير  إنساني مع الشعب العربي الفلسطيني .

وقال النائب الاول لمحافظ كربلاء جاسم الفتلاوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) عقب زيارته الموكب والمعرض ولقاء القائمين عليهما ، إن “وجودكم في كربلاء هي رسالة للعالم بأن الوحدة الإسلامية حقيقة وليس محض خيال كما يروج لها العازفين على وتر الطائفية “. واضاف ،  الذين يريدون لهذه الأمة ان تجنح عن قيم العدالة والمساواة والرقي واحتواء الآخر واحترام كل الأديان والمذاهب  “.

وتابع إن “هذه المبادئ التي خطها أئمة اهل البيت عليهم السلام وسار عليها المسلمين كونها منهج السماء العادل “.

ونوه  الى إن ” العراقيين النصير الأوحد لأشقائهم في فلسطين المحتلة  “، مؤكدا “لن يكون هناك إطلاقا تطبيع مع هذا الكيان المسخ “.

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