معتقدا أنه مقام مقدس.. عجوز إيراني يقبل صندوق بريد!

المستقلة /- وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واقعة غربية قام بها شخص إيراني، في أحد الشوارع العامة.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول، قيام إيراني مسن، بتقبيل “صندوق بريد” مثبت في الشارع، متعقدًا أنه مقام مقدس. وقام الرجل المسن بالتبرك والدعاء أمام “صندوق البريد”، حيث وقف في البداية ورفع يديه لأعلى، ثم قبل الصندوق أكثر من مرة. وبعدما انتهي الرجل المسن، من تقبيل صندوق البريد، رجع خطوة للخلف، ورفع يده لأعلى مرة آخرى، وبدأ في الدعاء.