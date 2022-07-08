معاون وزير الداخلية الايراني يبحث في كربلاء التعاون والتنسيق الامني

المستقلة / علي النصر الله / .. بحث معاون وزير الداخلية الايراني الجنرال مير أحمدي ، مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي دخول الزائرين الايرانيين الى المحافظة أثناء زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام ، كذلك آليات التعاون والتنسيق الامني بين الجانبين .

وقال محافظ كربلاء نصيف الخطابي في تصريح لــــ ( المستقلة ) مساء الجمعة ، عقب لقائه الجنرال احمدي والوفد المرافق له ،إن “الجهات المعنية بدءا من الحكومة العراقية والعتبات المقدسة والمحافظة هي في جهوزية تامة وعلى كافة المستويات أمنيا وخدميا ولوجستيا لاستقبال الزائرين من خارج البلد وخصوصا الزائرين من الجمهورية الاسلامية الايرانية “.

وأضاف بحثنا “خلال اللقاء عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم عبر الحكومة الاتحادية لتسهيل دخول الزائرين الى المحافظة “.

وأوضح الخطابي ، طالبنا على هامش اللقاء الجانب الايراني تزويد المحافظة بأعداد الزائرين الايرانيين خصوصا أثناء زيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام من أجل وضع الاستعدادات التي تتناسب مع هذه الأعداد “.