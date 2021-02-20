معاقبة عدد من الصيدليات رفعت سعر الكمامات

المستقلة /- اعلنت دائرة صحة محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، عن اغلاق عدد من الصيدليات المخالفة لاسعار الكمامات.

وقال مدير قسم التفتيش والشكاوي في الدائرة سداد خيرالله في تصريح صحفي، ان “قسم التفتيش والشكاوي في دائرة صحة صلاح الدين قام بزيارات ميدانية في عدد من الاقضية وبالتحديد تكريت وسامراء والطوز وتم خلال الزيارات متابعة عمل الصيدليات الخافرة”.

واضاف، “تم اغلاق عدد من الصيدليات المخالفة وخاصة التي قامت بالتجاوز في الاسعار وخاصة الكمامات وسنستمر بالزيارات طيلة فترة الحظر الصحي”