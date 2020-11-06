مظاهرات واشتباكات في اميركا .. في حال خسارة ترامب الانتخابات الامريكية

المستقلة … لا زالت الانتخابات الامريكية 2020 لم تحسم بعد بين المرشح الديمقراطي جو بايدن ومنافسه الرئيس الحالي للولايات الامريكية عن الجزب الجمهوري دونالد ترامب.

ومع دخول الانتخابات يومها الثالث لا زال المرشح الديمقراطي جو بايدن في صدارة النتائج بمجموع 264 صوتاً مقابل 218 صوت لمنافسه ترامب، ولكن عدم حسم النتائج او خسارة الرئيس الحالي بالانتخابات قد تؤدي الى اشتعال الاضطرابات و المظاهرات في الولايات الامريكية اعتراضاً على فوز بايدن وتأييداً لترامب.

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أذن تسعى مليشيات اليمين المتطرف للعب دور في السياسة الأمريكية بطريقة غير مألوفة منذ عدة سنوات، حيث تزداد الفوضى وينتشر السلاح وتتصاعد المظاهرات، قُبيل حسم نتائج الانتخابات الرئاسية بين ترامب ومنافسه جو بايدن.

حيث شهدت مراكز فرز الأصوات في ديترويت وفينيكس مظاهرات مؤيدة للرئيس الامريكي دونالد ترامب عندما لم تكن النتائج في صالحه الأربعاء في الولايتين الرئيسيتين، وهتف أنصار ترمب في ديترويت بعبارات مثل: “توقفوا عن الفرز!”. وفي فينيكس هتفوا قائلين: “اوقفوا السرقة”.

كما ان الانتخابات الحالية 2020 اصبحت السبب الرئيسي لزيادة انتشار السلام بين الامريكيين، فبحسب دراسة أجرتها شركة “Small Arms Analytics & Forecasting”، فإن مبيعات الأسلحة النارية وصلت إلى 1.8 مليون قطعة سلاح في الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول من العام الحالي 2020، بتسجيل زيادة قدرها 66% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2019.