مطلع دورتها الثانية..جمعية العَلاقات العَامّة العراقية تنتخب هيئة إدارية جديدة

المستقلة/- عقت جمعية العَلاقات العَامّة العراقية (إيبرا) ، مؤتمرها الانتخابي الثاني بإشراف دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في قاعة نازك الملائكة ببغداد، يوم الثلاثاء 6/ 7/ 2021.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن تجديد الهيئة العامة التي تتالف من حملة الشهادات العليا وخريجي كليات الاعلام إضافة الى عدد من الإعلاميين العاملين في مجال العلاقات العامة عن تشكيل هيئة إدارية جديدة للجمعية كالاتي:

الدكتور محمد جبار زغير رئيساً، الدكتورة سهاد عادل جاسم نائباً للرئيس، الدكتور محمد وليد صالح أميناً للسر، الإعلامي رافد عجيل فليح أميناً مالياً ، إضافة الى الدكتور نزار عبدالغفار رسن ،الدكتور فارس اسماعيل فارس ،المدرس المساعد علي صادق داود أعضاء . فيما انتخب الدكتورة رواء طه درويش عضواً احتياط ،والدكتور محمد فالح تايه أعضاء احتياط.

وكانت جمعية العَلاقات العَامّة العراقية، قد أسست على وفق قانون تأسيس الجمعيات العلمية رقم (٥٥) لسنة ١٩٨١ المعدل، وبموجب الأمر الوزاري ذي العدد (١٦٠٣) بتأريخ ٢٢/ ٤/ ٢٠١٨، الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/دائرة البحث والتطوير.