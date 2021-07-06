مطلع دورتها الثانية..جمعية العَلاقات العَامّة العراقية تنتخب هيئة إدارية جديدة

المستقلة/- عقت جمعية العَلاقات العَامّة العراقية (إيبرا) ، مؤتمرها الانتخابي الثاني بإشراف دائرة البحث والتطوير في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في قاعة نازك الملائكة ببغداد، يوم الثلاثاء 6/ 7/ 2021.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن  تجديد الهيئة العامة التي تتالف من حملة الشهادات العليا وخريجي كليات الاعلام إضافة الى عدد من الإعلاميين العاملين في مجال العلاقات العامة عن تشكيل هيئة إدارية جديدة للجمعية كالاتي:

الدكتور محمد جبار زغير رئيساً، الدكتورة سهاد عادل جاسم نائباً للرئيس، الدكتور محمد وليد صالح أميناً للسر، الإعلامي رافد عجيل فليح أميناً مالياً ، إضافة الى الدكتور نزار عبدالغفار رسن ،الدكتور فارس اسماعيل فارس ،المدرس المساعد علي صادق داود  أعضاء . فيما انتخب الدكتورة رواء طه درويش عضواً احتياط ،والدكتور محمد فالح تايه أعضاء احتياط.

وكانت جمعية العَلاقات العَامّة العراقية، قد أسست على وفق قانون تأسيس الجمعيات العلمية رقم (٥٥) لسنة ١٩٨١ المعدل، وبموجب الأمر الوزاري ذي العدد (١٦٠٣) بتأريخ ٢٢/ ٤/ ٢٠١٨، الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/دائرة البحث والتطوير.

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخبار العراق

مطلع دورتها الثانية..جمعية العَلاقات العَامّة العراقية تنتخب هيئة إدارية جديدة

اخر الاخبار

مي عمر توجه رسالة إلى الشعب الأردني.. لهذا السبب

رياضية

تحديد موعد نهائي كأس أمير الكويت

رياضية

الاتحاد المصري يهاجم ليفربول بسبب محمد صلاح

رياضية

برشلونة مهدد بالحرمان من الصفقات الجديدة

رياضية

حكيمي ينتقل إلى باريس سان جيرمان

رياضية

السعودية تتوج بكأس العرب للشباب

رياضية

السعودية تتوج بكأس العرب للشباب

اخر الاخبار

البوابة الى الغرب

اخر الاخبار

سِبْتَة واحدة من سِتَّة

اخر الاخبار

مشاركة فيلم “الامتحان” في مهرجان “كارلوفي فاري” الدولي

اخر الاخبار

شاهد.. ردود أفعال الإثيوبيين بعد إعلان الملء الثاني لسد النهضة

اخبار العراق

الموسوي: حرائق المستشفى التركي في كربلاء تخريبية وتهدف لتعطيل عمله وتحويله للاستثمار

اخر الاخبار

أسد طليق فوق سطح أحد المنازل في السعودية… فيديو‎

اخبار العراق

اطلاق مبادرة جديدة لمواجهة الجرائم المالية الخطرة في العراق

اخر الاخبار

شاهد.. مطالبات بالقبض على السعودية “أثير الحلوة” بسبب مقاطع “خادشة للحياء”

اخر الاخبار

الجزائر: مسؤول صحي ينفى صحة أرقام إصابات كورونا المعلنة في البلاد