مطعم يضع ألعاب باندا بدلاً من الزبائن في صالته لسبب محزن

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المستقلة /- ام مطعم “بينوس” بوضع ألعاب دب الباندا بدلاً من الزبائن في صالته، لنشر الوعي حول تأثير الإغلاق العام للمطاعم والمقاهي.

وستعقد المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اجتماعا خاصا “بعيد الميلاد” مع رؤساء وزراء الولايات الفيدرالية. خلال القمة، يعتزم السياسيون الاتفاق على تدابير لمكافحة انتشار فيروس كورونا، والتي ستعمل في ألمانيا حتى نهاية العام، والأهم من ذلك – في عيد الميلاد.

ومن المتوقع أن تحظر برلين التجمعات لأكثر من عشرة أشخاص بين 23 ديسمبر و 1 يناير. وسيتم تمديد القيود مثل إغلاق الحانات والمطاعم، وكذلك المؤسسات الثقافية.

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