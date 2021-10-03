مطالبين بالحصة المائية.. أهالي الكحلاء يتظاهرون في ميسان

المستقلة/-علي قاسم الكعبي/..تظاهر العشرات من اهالي  محافظة ميسان، اليوم الأحد، بالقرب من ناظم الكحلاء  في منطقة الماجدية وسط العمارة للمطالبة بإطلاق الحصة المائية.

ونظم أهالي “قضاء الكحلاء، وبني هاشم، والمعيل، والعدل، والعديل، وقرية ام نعاج، وابو خصاف” تظاهرة بالقرب من ناظم الكحلاء في ميسان للمطالبة بإطلاق الحصة المائية المقررة بعد تعرض أراضيهم الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية للجفاف.”

واغلق المتظاهرون جسر الناظم في مركز مدينة العمارة وباشروا بفتح بوابات الماء باتجاه مناطقهم.

ولم تعلق الحكومة المحلية على الحادثة حتى ساعة اعداد الخبر .

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