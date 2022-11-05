مطالبة الاجهزة الامنية في كربلاء بمحاسبة المتحرشين بالنساء وإحالتهم للقضاء

المستقلة / علي النصر الله / .. طالبت حكومة كربلاء المحلية، اليوم السبت، الاجهزة الامنية في المحافظة محاسبة اصحاب النفوس الضعيفة التي تقوم بعمليات التحرش ضد النساء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .

وقال نائب محافظ كربلاء الثاني علي الميالي في تصريح لـــــ ( المستقلة ) أكدت مصادر لنا وجود ” حالات تحرش ضد النساء يقوم بها البعض في المناطق والشوارع المزدحمة ، لذا وجهنا  الأجهزة الأمنية لاخذ دورها في محاسبة أصحاب النفوس الضعيفة وإحالتهم الى القضاء “.

وأوضح إن “التوجيه جاء خلال اجتماع ضم أعضاء لجنة رفع وتنظيم التجاوزات “.

وأضاف إن “الاجتماع تضمن تنظيم  وعملية وضبط للتجاوزات الحاصلة على الطرق والارصفة من قبل الباعة وأصحاب البسطات والتكتاك والدراجات النارية “.

وتابع كما اوصى الاجتماع باتخاذ  الإجراءات القانونية “بحق الذين لم يتعاونوا مع الجهات المختصة في تنظيم المدينة من أجل اظهارها بأجمل صورة “.

وأشار الى إن ” الاجتماع ضم  ممثل قائمقام المركز، ومدير بلدية مركز المحافظة، ومديري المرور والنجدة والدوريات وقسم إزالة التجاوزات في مديرية الشرطة “.

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