مطالبات نيابية مستمرة والموازنة متأخرة

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المستقلة/ سرى جياد/ أكد عضو مجلس النواب حسن فدعم الجنابي عن المطالبات النيابية المستمرة للحكومة بإرسال مشروع قانون الموازنة إلا أنها لازالت متأخرة.

وقال فدعم بتغريدته على حساب تويتر ” ‏بالرغم من دخولنا بمنتصف الشهر ال12 ولحد الان لم ترسل الحكومة قانون الموازنة لمجلس النواب وبالرغم من المطالبات النيابية المستمرة.

واضاف “كان المفروض ان تصل الموازنة في منتصف شهر 10 حسب القانون”.

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