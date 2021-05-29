مطالبات للتريث في إجراء امتحانات الصفوف المنتهية

المستقلة/دعت مفوضية حقوق الانسان وزارة التربية الى التريث في اجراء امتحانات الصفوف المنتهية.

وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي ان اغلب المراحل الدراسية لم تكمل مناهجها لغاية الان بسبب الدوام الالكتروني ومخاطر جائحة كورونا وبالتالي كان على وزارة التربية التريث في تحديد مواعيد الامتحانات لحين اكمال المنهاج المقرر.

واضاف الغراوي ان الاف المناشدات من الطلبة وعوائلهم تدعو وزارة التربية لاعادة النظر في مواعيد الامتحانات.

وطالب وزارة التربية بمراجعة قرارها الخاص بتحديد مواعيد الامتحانات مراعاة للجانب العلمي والانساني والصحي للطلبة وان يكون موعد امتحانات الصف السادس الابتدائي في نهاية الشهر السادس وامتحانات الصف الثالث في نهاية الشهر السابع وامتحانات السادس الاعدادي في نهاية الشهر الثامن مع تقليص المناهج واعتماد درجة نصف السنة كدرجة نهائية لكافة المراحل الغير منتهية.