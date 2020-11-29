مطالبات بوقف وترحيل قانون جرائم المعلوماتية 

المستقلة /سرى جياد/ حذر رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية هادي جلو مرعي قانون جرائم المعلوماتية المستحدث واصفا إياه بأنه خطر على حرية التعبير ،ويجب سحبه من البرلمان فورا واعادته إلى الحكومة لانه يتضمن مجموعة مواد خطرة واشبه بالقنابل الموقوتة.

وأكد مرعي “للمستقلة” يتعارض هذا القانون مع النظم الدولية ومواثيق حقوق الإنسان وكل ماتتحدث عنه المنظمات بهذا الشأن.

وقال انه سيكدس سلطة الدولة ومن يريدون أن يستحوذوا على الثروات والمناصب ومن يستجيبوا لنداءات التغيير والاصلاح ومن يسمحوابحرية التعبير.

وأضاف أن هناك خلط داخل هذا القانون بين الجوانب الطبيعية التي تسلك يوميا بينما مايقوم به الصحفيون هونوع من الدس يستجلب رأي مؤيد من الأغلبية الشعبية وهذا أمر فادح وجسيم أن يتم خداع وتضليل الاغلبية،مؤكدا أهمية وقف هذا القانون أو ترحيله إلى الدورة المقبلة من البرلمان.