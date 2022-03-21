مطالبات بوقف مسلسل كويتي يسيء لسمعة المرأة المصرية

المستقلة /- حملة كبيرة أنشاها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لوقف المسلسل الكويتي “​من شارع الهرم إلى​” المقرر عرضه في موسم رمضان 2022، بإعتباره يسيء الى سمعة المرأة المصرية.

حيث ظهر في الإعلان الترويجي للمسلسل، الممثلة ​نور الغندور التي تجسد شخصية راقصة مصرية تعمل في ملهى ليلي ​تتحايل لإغواء زوج كويتي من أسرته، وتستولي على أمواله، ما خلق المسلسل ردود فعل غاضبة، وتصدر هاشتاغ ” #وقف_مسلسل_من_شارع_الهرم_الي ” الترند، خصوصا ان المتابعين اعتبروا ان القصة ليست محببة للعرض في رمضان.

وردا على تشويه صورة المرأة المصرية في المسلسل، عرض البعض إنجازات المرأة المصرية وثقافتها، مؤكدين أن أول أمرأة مصرية حصلت على رخصة قيادة سيارة كانت عام 1920، وأول كابتن طيار مصرية تقود إيرباص عام 2015، والكثير من الإنجازات الأخرى التي حققتها النساء في مصر، كما أشار البعض بأن العمل يفسد العلاقة بين الشعوب، ويقلل من مكانة المرأة المصرية الرائدة.

“من شارع الهرم إلى”، مسلسل كويتي تدور أحداثه حول اضطرار الراقصة التي أحيت حفل زفاف شخصية في المسلسل للبقاء في منزل والدته، لأنها لم تتمكن من العودة إلى بلادها، وتحاول أن تسيطر على المنزل بطريقة ماكرة، والعمل من بطولة هدى حسين، نور الغندور، ليلى عبد الله، مرام البلوشي، فرح الصراف، محمد الرمضان، وغيرهم، ومن تأليف هبة مشاري حمادة ومن إخراج المثنى صبح.

 

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