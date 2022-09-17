مطار دمشق مستمر بالعمل رغم العدوان الصهيوني

المستقلة/- أعلنت وزارة النقل السورية ، أنه لا تعديل على الرحلات الجوية بعد الهجمات الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي.

وأكدت الوزارة أن المطار يعمل بشكلٍ طبيعي، في خدمة المسافرين ووفق حركة النقل الجوي المعتادة.

وكانت إسرائيل قد شنت «عدواناً»، تمثل في إطلاق صواريخ فجر اليوم السبت، شرق بحيرة طبريا مستهدفًا مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق.

وتمكن الدفاع الجوي السوري من صد صواريخ «العدوان» وأسقط معظمها، ما أدى إلى مقتل خمسة عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية .

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