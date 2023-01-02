مطار بغداد الدولي ينفي توقف حركة الملاحة الجوية

المستقلة / العراق /- نفت سلطة طيران المدني ، الاخبار التي تم تداولها بشأن توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي.

وذكر المكتب إعلامي للمطار في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاثنين ، “تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار بأن حركة الملاحة الجوية في المطار تيسير بانسيابية عالية ولا يوجد أي توقف أو تغيير في جدول الرحلات الجوية لهذا اليوم”.

وأضاف أن “إدارة المطار تؤكد ضرورة الإعتماد على الإخبار من مصادرها الرسمية وتوخي الدقة في نقل المعلومات والبيانات من معينها الأصيل”.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

إيران: وقعنا اتفاقيات أمنية مع بعض دول الجوار ومنها السعودية

اخر الاخبار

ايران : نتواصل مع اوربا من أجل الوصول إلى نتيجة بالملف النووي

اخبار العراق

يونس محمود يدعو لاعبي المنتخب العراقي لاستثمار فرصة خليجي 25

اخبار العراق

النزاهة : السوداني وزيدان أول المفصحين عن الذمة المالية 2023

اخبار العراق

اتحاد الكرة يحذف منشور حضور كاظم الساهر افتتاح خليجي 25

اخبار العراق

وزير التربية ينفي تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

إيران: وقعنا اتفاقيات أمنية مع بعض دول الجوار ومنها السعودية

اخبار العراق

مركز.. الوضع السياحي والقطاع الفندقي يشهد نسبة إشغال متدنية

اخبار العراق

الاسدي.. اطلاق الوجبة (34) من القروض الميسرة للباحثين عن العمل

اخبار العراق

الشباب والرياضة.. جميع مرافق ملعب الميناء جاهزة من الناحية الفنية

اخبار العراق

العراق.. الانواء الجوية تتوقع تساقط للأمطار وحدوث عواصف رعدية

اخر الاخبار

ايران : نتواصل مع اوربا من أجل الوصول إلى نتيجة بالملف النووي

اخبار العراق

يونس محمود يدعو لاعبي المنتخب العراقي لاستثمار فرصة خليجي 25

اخبار العراق

يونس محمود يدعو لاعبي المنتخب العراقي لاستثمار فرصة خليجي 25

اخبار العراق

مطار بغداد الدولي ينفي توقف حركة الملاحة الجوية

اخبار العراق

النزاهة : السوداني وزيدان أول المفصحين عن الذمة المالية 2023

اخبار العراق

استقرار أسعار صرف الدولار اليوم الأثنين مقابل الدينار العراقي

اخبار العراق

اتحاد الكرة يحذف منشور حضور كاظم الساهر افتتاح خليجي 25

اخبار العراق

وزير التربية ينفي تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الثلاثاء

اخبار العراق

وكيل شؤون الشرطة يتوعد المفسدين والمرتشين بعقوبات رادعة

اخبار العراق

عامر ناجي:اعتماد تكنولوجيا متطورة في مجسرات طريق دورة – يوسفية

اخبار العراق

نائب : وجود ترهل كبير وبطالة مقنعة في وزارتي النفط الكهرباء

اخبار العراق

محلل يحذر.. اطراف خارجية لديها نوايا لتعطيل انجاز ميناء الفاو