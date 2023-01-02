مطار بغداد الدولي ينفي توقف حركة الملاحة الجوية

المستقلة / العراق /- نفت سلطة طيران المدني ، الاخبار التي تم تداولها بشأن توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي.

وذكر المكتب إعلامي للمطار في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاثنين ، “تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح لكافة المسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار بأن حركة الملاحة الجوية في المطار تيسير بانسيابية عالية ولا يوجد أي توقف أو تغيير في جدول الرحلات الجوية لهذا اليوم”.

وأضاف أن “إدارة المطار تؤكد ضرورة الإعتماد على الإخبار من مصادرها الرسمية وتوخي الدقة في نقل المعلومات والبيانات من معينها الأصيل”.