مطار بغداد الدولي يعلن إيقاف الحركة الجوية بسبب الظروف الجوية

المستقلة/- أعلنت إدارة مطار بغداد الدولي، صباح اليوم الأحد، تعليق تسيير الرحلات الجوية بسبب تردي حالة الطقس وانعدام مديات الرؤية جراء تشكل ضباب كثيف في سماء العاصمة العراقية.

وذكرت إدارة المطار في بيان تلقت المستقلة، أنها “تودُّ أن توضح للمسافرين كافة، وشركات الطيران العاملة في المطار عن إيقاف الحركة الجوية ، بسبب الظروف الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 400 م منذ الساعة الثالثة من صباح هذا اليوم الأحد”.

وأضاف البيان أنه “سيتم إعلامكم بطبيعة أي مستجدات تخص الحركة الجوية في المطار”.

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