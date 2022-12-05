مطار بغداد الدولي يعلن إيقاف الحركة الجوية بسبب الظروف الجوية

المستقلة/- توقفت الحركة الملاحية في مطار بغداد الدولي، صباح يوم الإثنين، بسبب تردي حالة الطقس والذي نتج عن ضباب كثيف.

وقالت إدارة المطار في تصريح صحفي تابعته المستقلة، إن التوقف مؤقت لحين انحسار كثافة الضباب .

وذكرت أن فرق الصيانة والتنظيف الخاصة تقوم بأعمال تنظيف لمخلفات انفجار إطار الطائرة على مدرج الإقلاع، والذي تسبب بتعطل مؤقت لحركة الملاحة.

وهذا التعطل هو الثالث خلال 24 ساعة في مطار بغداد، كما اتخذت إدارة مطار النجف قراراً مماثلاً بتعطيل مؤقت لحركة الطيران بسبب الضباب الكثيف.

 

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