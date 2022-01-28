مطار بغداد الدولي يتعرض لقصف بـ 6 صواريخ

المستقلة /- نقلت وكالة أنباء شفق نيوز عن مصدر أمني أن مطار بغداد الدولي تعرض صباح اليوم الباكر لقصف بما لا يقل عن 6 صواريخ.

وأبلغ المصدر الوكالة بأن ” الجناح المدني لمطار بغداد، تعرض لقصف صاروخي في تمام الساعة (4:30) صباحا، حيث سقطت ما لا يقل عن 6 صواريخ في منطقة المدرج ومناطق قريبة من الجانب المدني”.

وذكر المصدر ذاته أن القصف الصاروخي ألحق أضرارا “بعدد من الطائرات”، مشيرا أيضا إلى أن ” تفعيل نظام منع الصواريخ للدفاع الجوي العراقي، أوقف عددا من الصواريخ”.

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