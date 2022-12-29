مطار السليمانية.. نائبان يطالبان بالكشف عن مصير 20 مليون دولار

المستقلة/- طالب نائب في مجلس النواب العراقي وآخر في برلمان إقليم كوردستان، يوم الخميس، بالكشف عن مصير 20 مليون دولار أمريكي، حاولت “جهات” تهريبها عن طريق مطار السليمانية الدولي إلى خارج البلاد.

يأتي ذلك بعد الكشف يوم أمس الأربعاء، عن تهريب نحو 40 مليار دولار أمريكي إلى خارج العراق لغرض “تبييض الأموال”.

وقال النائب في مجلس النواب العراقي سوران عمر والنائب في برلمان كوردستان، علي حمه صالح، في بيان مشترك تلقت المستقلة، إنهما “يطالبان بالكشف عن مصير 20 مليون دولار تحاول جهات تهريبها الى خارج العراق هذه الايام عن طريق مطار السليمانية الدولي”، دون تسمية الجهة أو الجهات التي تحاول تهريب المبلغ.

وبين النائبان، أن “الأموال موجودة في العاصمة بغداد”، مشيرا الى محاولات تلك الجهات “تهريبها الى خارج العراق تكون عن طريق مطار السليمانية الدولي”.

وطالب النائبان في بيانهما بتبيان “عائدية هذه الأموال”، وتساءلا “أين ذهبت الآن؟، ولأي سلطة تعود؟”، مطالبين الجهات الرسمية إصدار توضيح بشأن ذلك”.

وكان عضو مجلس النواب سوران عمر صرح، أمس الأربعاء، بأنه تم تهريب نحو 40 مليار دولار أمريكي إلى خارج العراق في العام 2022 الذي شارف على الإنتهاء لغرض تبييض الأموال، متهما دولاً اقليمية (لم يسمها) بالوقوف وراء هذا التهريب.

اقرأ المزيد
اخر الاخبار

الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة رأس السنة

اخر الاخبار

المنتخب الكويتي يصل إلى البصرة برا استعدادا لخوض المباراة الودية

اخبار العراق

السورجي : الخلافات بين الديمقراطي والاتحاد لن تقود الى إيجاد ادارتين للإقليم

اخبار العراق

محلل : اميركا تواصل تقديم الدعم للارهاب والمرتزقة من اجل زعزعة الامن

اخر الاخبار

بتفاهم مع الحكومة والقضاء.. 10 أحكام إعدام بحق تجار مخدرات

اخر الاخبار

سوق الانتقالات.. غوارديولا : لن نتعاقد مع أي لاعب في يناير

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

اخر الاخبار

الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة رأس السنة

اخبار العراق

السورجي : الخلافات بين الديمقراطي والاتحاد لن تقود الى إيجاد ادارتين للإقليم

اخر الاخبار

بتفاهم مع الحكومة والقضاء.. 10 أحكام إعدام بحق تجار مخدرات

اخر الاخبار

سوق الانتقالات.. غوارديولا : لن نتعاقد مع أي لاعب في يناير

اخبار العراق

الاقليم : نواب وأعضاء مجالس محافظات يتقاضون مخصصات الاعاقة

اخر الاخبار

بعد الارتفاع غير المسبوق التي شهدها العراق..انخفاض جديد بسعر صرف الدولار

اخبار العراق

مطار السليمانية.. نائبان يطالبان بالكشف عن مصير 20 مليون دولار

اخبار العراق

مطار السليمانية.. نائبان يطالبان بالكشف عن مصير 20 مليون دولار

اخبار العراق

مؤسسة : تخفيض أجور العمليات الجراحية بنسبة 25 % لذوي الشهداء

اخر الاخبار

ترامب يتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI بالتواطىء مع بايدن

اخبار العراق

اعتماد صندوق للتنمية.. السوداني يتبنّي مسار جديد للإصلاح الاقتصادي

اخر الاخبار

بيانات : اسعار سيارة تسلا المستعملة بدأت في الانخفاض

اخبار العراق

بعد انتشار آفة المخدرات.. عقوبات رادعة بحقِّ المتاجرين والمروجين

اخر الاخبار

ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدولار الأمريكي

اخبار العراق

البنك الدولي يحذر العراق من الاعتماد كلياً على النفط

اخبار العراق

وزارة النفط الإيرانية تفتتح مكتبا تمثيليا لها في بغداد

اخر الاخبار

روسيا ترفض صيغة السلام التي طرحها زيلينسكي كأساس للمفاوضات