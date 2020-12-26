مصير مجهول يواجه كاتب صحفي في سجون اقليم كردستان

المستقلة.. قالت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق أن الكاتب الصحفي شيروان شيرواني لايزال يقبع في سجون اقليم كردستان ويواجه مصيرا مجهولا بعد ان اعتقلته قوات الاسايش منذ اكثر من شهرين.

واعتقلت حكومة الاقليم شيرواني الذي يعمل كصحفي حر، على خلفية أعداده تقارير صحفية سلط فيها الضوء على الواقع المعيشي المتردي في الاقليم وكشفه لملفات فساد في اروقة العمل السياسي للسلطة الحاكمة.

وما تزال السلطات في الاقليم ترفض الافصاح عن مكان اعتقال شيرواني، او اعلان نوع التهمة الموجهة اليه.

وأشارت الجمعية في بيان الى أن زوجة المعتقل السيدة “روگه ش شيرواني” ناشدت من خلال الجمعية الجهات المعنية والحكومة الاتحادية الى تقديم المساعدة والكشف عن مكان اعتقال زوجها، والاسراع بالافراج عنه.

واشرت الجمعية في تقاريرها ارتفاع وتيرة الانتهاكات ضد الصحفيين من قبل السلطة الحاكمة في الاقليم لاسيما بعد اعتقالهم صحفيين دون صدور مذكرات قضائية.

وطالبت حكومة الاقليم بالكشف عن مصير شيرواني وبقية الصحفيين المعتقلين، وإطلاق سراحهم على الفور.

كما ناشدت المجتمع الدولي تسليط الضوء على الانتهاكات التي ترتكب في الاقليم بحق الصحفيين والناشطين.