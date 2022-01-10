مصفى في كردستان يشهد أول استخدام لتقنية (يو أو بي) النموذجية في العراق

مصفى في كردستان يشهد أول استخدام لتقنية (يو أو بي) النموذجية في العراق

المستقلة/- أعلنت شركة هانيويل اليوم عن توقيع اتفاقية مع شركة لاناز لاستخدام الوحدات النموذجية لعملية إعادة التشكيل التحفيزي بطبقة مثبتة والمعالجة بالنفتات الهيدروجينية النموذجية من شركة “هانيويل يو أو بي” لتحديث مصفاتها في العراق وإنتاج وقود أكثر نظافةً عند الاحتراق. ويُمثل المشروع أول استخدام لتكنولوجيا هانيويل يو أو بي النموذجية في الدولة وسيساعد لاناز على الامتثال للشروط المعقدة التي يزداد فرضها على منتجات الوقود.

وقدمت شركة يو أو بي خدمات الترخيص والتصميم الهندسي الأساسي إلى جانب وحدات نموذجية كاملة لشركة لاناز، والتي تتخذ من أربيل في إقليم كردستان العراق مقراً لها.

وتماشياً مع رغبة المصافي في الدول ذات الاقتصادات النامية بترقية منشآتها لإنتاج بنزين عالي الجودة، تسعى العديد من الشركات إلى توفير حلول نموذجية للحد من التكاليف وتخفيف المخاطر من خلال التصنيع المسبق والتجميع المكتمل في ظروف آمنة وخاضعة للرقابة خارج موقع العمل. كما توفر التقنية النموذجية طريقةً أسرع لإنجاز الأعمال مع تقليل الوقت اللازم لتشغيل المنشآت.

من جانبها، قالت السيدة لورا ليونارد، نائبة الرئيس والمديرة العامة لشؤون تكنولوجيا العمليات لدى هانبوبل يو أو بي: “يمكن لتقنيات هانيويل يو أو بي النموذجية أن تقلل من تكاليف البناء والتركيب بقيمة تتجاوز 20% مقارنةً بالأنظمة المبنية في موقع العمل، حسب السعة والموقع. كما سيتيح التحديث باستخدام هذه التقنية لشركة لاناز بدء عملياتها ما بين عام و18 شهراً بوتيرة أسرع من النموذج التقليدي المُصنّع في الموقع، حيث يمكنها من الإنتاج السريع للبنزين عالي الجودة لتلبية الطلب المتزايد في السوق”.

وتُصنف مصفاة لاناز من مصافي التكرير عالية السعة والمجهزة بالكامل، حيث بُنيت في عام 2008 في إقليم كردستان العراق بطاقة تكرير تبلغ حوالي 100 ألف برميل من النفط الخام يومياً.