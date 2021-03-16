مصطفى محمد مهدد بالغياب عن منتخب مصر بسبب “السرقة”

المستقلة/- أصبح مصطفى محمد مهاجم جالطا سراي التركي مهددا بالغياب عن صفوف منتخب مصر في معسكره خلال شهر مارس/آذار الجاري.

وبحسب تقارير صحفية تركية فإن مصطفى محمد تعرض للسرقة أثناء ذهابه للتسوق في مركز تجاري شهير في تركيا وفقد خلال الواقعة جواز سفره.

وبات مصطفى محمد مهددا بالغياب عن معسكر منتخب مصر حال عدم استعادة جواز سفره المسروق كما أن إجراءات حصوله على تأشيرة السفر واستخراج أوراق للحصول على جواز سفر آخر قد تستغرق وقتا طويلا وهو ما يهدده بالبقاء في تركيا وعدم الذهاب إلى مصر في المعسكر المقبل.

وتألق مصطفى محمد مع جالطة سراي بشكل لافت منذ انضمامه للفريق معارا في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي قادما من الزمالك.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 من الشهر الجاري في الجولتين الخامسة والسادسة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

 

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