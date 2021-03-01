مصطفى الكاظمي يهنىء الكوادر التربوية والتعليمية بمناسبة عيد المعلم
المستقلة / – هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الكوادر التربوية والتعليمية بمناسبة عيد المعلم، مؤكداً العمل على دعمهم وتمكينهم.
وقال الكاظمي في تدوينة، اطلع عليها المستقلةاليوم الاثنين ، “في عيد المعلم، أرفع أسمى التهاني إلى كوادرنا التربوية والتعليمية المضحية التي رفدت الحياة بأسس ديمومتها من علم وأخلاق ووطنية”.
واضاف الكاظمي “مستقبلنا يعتمد على القائمين على التعليم، فسنعمل على دعمهم وتمكينهم لبناء وطننا ورعاية الاجيال”.
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