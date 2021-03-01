مصطفى الكاظمي يهنىء الكوادر التربوية والتعليمية بمناسبة عيد المعلم

المستقلة / – هنأ رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الكوادر التربوية والتعليمية بمناسبة عيد المعلم، مؤكداً العمل على دعمهم وتمكينهم.

وقال الكاظمي في تدوينة، اطلع عليها المستقلةاليوم الاثنين ، “في عيد المعلم، أرفع أسمى التهاني إلى كوادرنا التربوية والتعليمية المضحية التي رفدت الحياة بأسس ديمومتها من علم وأخلاق ووطنية”.