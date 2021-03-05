مصر.. وفاة اللواء أحمد رجائي عطية مؤسس الفرقة 777

المستقلة/-أحمد عبدالله/ رحل عن عالمنا  مساء الخميس اللواء المصري أحمد رجائي عطية، أحد رموز سلاح الصاعقة في حرب أكتوبر ومؤسس الفرقة 777 عن عمر ناهز 83 عاما.

وأفاد موقع “الوطن” المصري بأن الفقيد “عمل على إنشاء مدرسة الصاعقة ومركز تدريب الصاعقة في الجزائر، كما اشترك في حرب الاستنزاف، وقام بعشرات العمليات خلف خطوط العدو، بالإضافة لمشاركته في حرب أكتوبر”.

وحصل الفقيد على وسام النجمة العسكرية، وأنواط الجمهورية، والواجب، والتدريب، والشجاعة مرتين، والقدوة الحسنة.

وعمل رجائي في مجال التعليم منذ تسعينيات القرن الماضي، كما أسس جمعية الثقافة المصرية، وله العديد من القصائد الشعرية.

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