مصر.. وفاة الأديب والصحفي مرعي مدكور متأثرًا بفيروس كورونا

المستقلة/-أحمد عبدالله/ توفي الأديب والكاتب الصحفي المصري المعروف مرعي مدكور اليوم الجمعة، متأثرا بمضاعفات أصابته بفيروس كورونا.

وأثرى الراحل الساحة الأدبية في مصر والعالم العربي بالعديد من المؤلفات، وكذلك قام بتدريس الإعلام والصحافة في جامعات مختلفة، كانت آخرها جامعة الأزهر.

وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بمنشورات النعي للأديب الراحل، من أساتذة الجامعات وأعضاء هيئات التدريس، وعدد من الطلاب والطالبات، تاركين كلمات مؤثرة  في رحيله وسط إشادة بمشواره الثقافي والإعلامي الحافل.

وجاءت وفاة مرعي مدكور، العميد السابق لكلية الإعلام في جامعة 6، متأثرًا بإصابته بمضاعفات فيروس كورونا المستجد، فيما قررت أسرته دفن الفقيد في مسقط رأسه في محافظة المنيا، وفق ما أكد بيان جامعة الأزهر.

ونشر الكاتب الصحفي والمسؤول الإعلامي في وزارة البيئة المصرية، عبر حسابه في موقع ”فيسبوك“، قائلا: ”رحيل صادم لرائد إعلامي كبير ومثقف عظيم، رحم الله الأستاذ الدكتور والدبلوماسي المحترم مرعي مدكور عميد عمداء الإعلام، والشخصية نادرة التكرار، أبي وأخي وأستاذي وصديقي المربي الفاضل والأب العظيم.. وخالص عزائي ومواساتي الأعزاء لآل مدكور وللأسرة الكريمة ولأسرة الإعلام في مصر والوطن العربي د. مرعي مدكور“.

وكتبت مذيعة الراديو مروة شلتوت، عبر ”فيسبوك“، قائلة: ”أستاذي ومعلمي في الجامعه دكتور /مرعي مدكور.. أستاذ الإعلام والصحافة وعميد إعلام جامعة 6 أكتوبر السابق في ذمة الله ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته“.

وقال الدكتور عبد الراضي حمدي، أستاذ الإعلام في جامعة الأزهر: ”سبحان من له الدوام والبقاء.. رحم الله الأديب والعالم الجليل الدكتور مرعي مدكور، وأشهد الله أنه كان محبا للجميع.. خالص العزاء لأسرته وتلاميذه ومحبيه في الوطن العربي“.

ويعد الكاتب الصحفي والأديب، مرعي مدكور، أحد أبرز الوجوه الأدبية، وأصدر عددا من المؤلفات من بينها كتاب: ”حصافة الأدب في مصر“، ومجموعة قصصية بعنوان ”عالية المقام“وغيرهما.

 

 

 

التعليقات مغلقة.

المزيد من الاخبار

الاخبار

تعطل سفينة حاويات في قناة السويس

اخبار مصر

مصر.. وفاة الأديب والصحفي مرعي مدكور متأثرًا بفيروس كورونا

اخر الاخبار

تعرفوا على الحسناء التي خطفت قلب طوني عيسى

اخر الاخبار

وفاة إعلامية بريطانية شهيرة عقب تلقيها لقاح “استرازينيكا”

اخر الاخبار

الأمير هاري يفجر مفاجأة ثقيلة من نوعها

اخر الاخبار

اذا كنت من محبي البطيخ فهذه بعض فوائده

اخر الاخبار

مظاهرة مليونية السبت في واشنطن

اخر الاخبار

مظاهرة مليونية السبت في واشنطن

اخر الاخبار

قطر : لن نوافق على التطبيع مع إسرائيل

اخر الاخبار

5 أيام حاسمة في إسرائيل

اخبار فلسطين

40 ألفا أدوا صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

اخر الاخبار

الصحة العالمية توجه طلباً بشأن غزة

اخر الاخبار

بوتين يهنئ الأسد

اخر الاخبار

الاردن : الغاء كافة أشكال الحظر الجزئي وقرار جديد خلال الفترة المقبلة

رياضية

كشف موقف كونتي من تدريب ريال مدريد

رياضية

التطبيعية تؤكد ثقتها في كاتانيتش

اخر الاخبار

فيديو.. هذا ما حققه كليب نانسي عجرم “حبك بيقوي” في 24 ساعة