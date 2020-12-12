مصر والأردن والعراق يدرسون إنشاء كيان بري للتنقل بين الدول الثلاث

المستقلة/-بحث وزراء النقل في مصر والأردن والعراق آلية إنشاء كيان ومنظومة نموذجية لتسهيل نقل الركاب برياً بين الدول الثلاث بتذكرة موحدة.

جاء ذلك خلال انعقاد أعمال الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي للملاحة في دورتها الـ75 في مدينة القاهرة بحضور كل من الفريق كامل الوزير، وزير النقل المصري، ومروان خيطان، وزير النقل الأردني، وناصر حسين، وزير النقل العراقي، وفقاً لبيان صحفي صادر، اليوم السبت.

واستعرضت الجمعية العمومية الحالة الفنية لسفن وبواخر الجسر العربي وآثار جائحة كورونا على نشاط وأعمال ونتائج الشركة المالية خلال الفترة الماضية، وكذلك الإجراءات والآليات التي تم اتخاذها لضمان استمرارية نشاط الشركة التي تمثل حلقة وصل تجارية هامة بين دول الثلاث.

وتناولت الجمعية، الموازنة التخطيطية والاستراتيجية للشركة لعام 2021، حيث اتفق الوزراء على تدعيم الشركة واستمرار تقديم التسهيلات الخاصة بحركة نقل البضائع والركاب بين الدول الثلاث والعمل على تقديم أفضل الخدمات عبر أسطول الشركة.

كما تم الاتفاق، عل قيام فرع الشركة في مصر بدراسة التعاون مع الشركات السياحية المختلفة في مجال حجز تذاكر السفر الخاصة ببواخر وسفن الجسر العربي .

وأكد وزير النقل المصري، أنه تم مناقشة تخفيف الإجراءات الخاصة بدخول البضائع والسائقين والمسافرين بما يساعد على انسيابية الحركة التجارية مع التأكيد على أهمية الإجراءات الاحترازية التي تتخذها كل دولة لمواجهة فيروس كورونا والتنسيق الجاري بين وزراء النقل و وزراء الصحة في كل دولة بخصوص هذه الإجراءات.

كما أوضح كامل الوزير، أنه تم بحث موضوع تنظيم حركة تنقل الركاب بريا بين هذه الدول سواء من خلال إنشاء شركة الجسر العربي للنقل البري على غرار شركة الجسر العربي للملاحة أو من خلال تكامل شركات النقل البري الموجودة في كل دولة مع بعضها ومع شركة الجسر العربي للملاحة للوصول إلى منظومة نموذجية لتسهيل نقل الركاب بين الدول الثلاث بتذكرة موحدة.

ومن جانبه أشاد وزير النقل الأردني، بالدوري المصري الكبير في العمل العربي المشترك والجهود المصرية لرعاية شركة الجسر العربي التي تساهم في مد جسور التعاون بين الدول الثلاث.

وأكد، على أهمية الشركة كونها البوابة التجارية التي تربط اسيا العربية بإفريقيا العربية، ولها دور كبير في الحركة التجارية بين هذه الدول، وذلك تنفيذا لتوجيهات القمة الثلاثية لقادة الدول الثلاث.